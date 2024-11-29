В Орле завершили создание электросетей кампуса

29.11.2024 | 13:00 Важное, Новости, Образование, Строительство

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Фото: vk.com/jkhorelobl

Задачу выполняло АО «Орёлоблэнерго». Оно не только реализовало, но и подготовило соответствующий проект.

В итоге сотрудники предприятия установили две двухтрансформаторные подстанции с устройствами мощностью по 1600 киловольт-ампер. Также здесь проложили кабельные линии общей протяжённостью 3,6 километра.

Кроме того, на строительной площадке восполнили дефицит мощности — в соответствии с поручением губернатор и обращением генерального подрядчика. От построенных подстанций на энергопринимающие устройства направили энергию общей мощностью 1300 киловатт.

Напомним, кампус строит ООО «Смарт менеджмент». Масштабный объект должны сдать в 2026 году.

Стоимость всего строительства превышает 10 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»


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