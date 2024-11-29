Жалобу на надзорный департамент рассмотрело УФАС

Участник торгов обвинял чиновников в нарушении правил.

Комиссия Орловского УФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела, заведенного на департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Поводом стала жалоба, поступившая от одной из орловских компаний, которая обвинила чиновников в возможном нарушении Федерального закона «О защите конкуренции». Спор крутился вокруг торгов, организатором которых выступал департамент. Это был открытый аукцион по приобретению права на заключение договора водопользования в целях использования участка акватории реки Оки, расположенного в поселке Знаменка, площадью 0,00109 квадратных метра для размещения на акватории плавательных средств, плавучих объектов и сооружений.

Из жалобы следовало, что компании было неправомерно отказано в допуске к участию в аукционе. Представители департамента претензии отвергли и заявили, что комиссия организатора торгов действовала в строгом соответствии с правилами проведения аукциона. Комиссия заслушала пояснения представителей обеих сторон и проверила каждый довод жалобы, а их было несколько. В частности, компания пожаловалась на то, что ее заявку отклонили из-за якобы отсутствия договора о внесении задатка.

В данном случае размер задатка составлял 100 процентов начальной цены предмета аукциона. Комиссия УФАС установила, что к заявке жалобщика действительно был приложен договор. Однако он был подписан только одной стороной, на нем не было подписи представителя организатора торгов. Данный довод жалобы был отметен, поскольку участник аукциона сам нарушил правила. Компания также пожаловалась на «некорректную устную консультацию по телефону сотрудниками организатора торгов».

Но и этот довод комиссия УФАС отвергла. Она указала на то, что вся необходимая участникам информация содержалась в составе конкурсной документации, «разъяснение положений документации об аукционе посредством устной консультации по телефону» вообще не было предусмотрено. Не помогли компании и другие доводы – антимонопольный орган признал жалобу необоснованной. Теперь ему предстоит решить вопрос об отмене приостановления проведения аукциона.

ИА «Орелград»