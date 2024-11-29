Оценены масштабы заражения Орловской области опасным паразитом

Вредоносный сорняк постепенно расползается по региону.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о том, что в последние годы на территории указанных регионов растет площадь распространения опасного карантинного объекта. Речь идет о вредоносном сорном растении повилика вида Cuscuta spp. Этот сорняк крайне опасен для сельскохозяйственных растений, поскольку он способен значительно снизить урожай. Специалисты называют повилику растением-паразитом, который буквально высасывает из растения-хозяина жизненные соки, замедляет его рост и не дает нормально развиваться.

«У многолетних растений снижается зимостойкость, что может привести к их гибели, – говорят эксперты. – На некоторых культурах потери доходят до 95 процентов. Неслучайно все виды повилики в России отнесены к карантинным объектам. Опасна повилика не только флоре, но и фауне, так как содержит ядовитые алкалоиды. Они вызывают серьезное отравление у животных, съевших сухой сорняк вместе с сеном. К тому же, повилика является переносчиком многих вирусных заболеваний».

В Орловской и Курской областях борьба с повиликой ведется, однако сорняк постепенно расползается, занимая все большую площадь. По оценкам Территориального управления Россельхознадзора, в настоящее время площадь заражения повиликой в двух регионах составляет 308,84 тысячи га, в том числе в Орловской области — 116,18 тысячи га. В текущем году на территории двух регионов были установлены 153 новые фитосанитарные зоны на общей площади 155,9 тысячи га.

«Сорняк необходимо уничтожать и срезать вместе с поражённой культурой или насаждением, – говорят специалисты. – . Бороться с паразитом нужно начинать на самых ранних этапах, пока сорняк еще не успел закрепиться основательно. Меры борьбы с повиликой должны быть комплексными и включать в себя механические, агротехнические и химические мероприятия. Эффективная борьба с карантинным сорняком повиликой способствует восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель и улучшение качества произведенной сельскохозяйственной продукции».

ТУ Россельхознадзора также обратилось к местным жителям с призывом сообщать в Управление о местах произрастания повилики. Стоит отметить и то, что в карантинной фитосанитарной зоне мероприятия по локализации очага карантинного объекта и его ликвидации осуществляются за счет средств владельцев или пользователей земли – как простых граждан, так и юридических лиц.

К слову, за 9 месяцев 2024 мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Орловской и Курской областей охватил 1,521 миллиона га. По его результатам были подтверждены 232 карантинные фитосанитарные зоны по восьми карантинным объектам на общей площади 192,4 га. За отчетный период времени было установлено 166 новых карантинных фитосанитарных зон по четырем видам карантинных объектов на общей площади 192,7 га. В целом же в настоящее время в двух регионах установлено 518 карантинных фитосанитарных зон по 10 видам карантинных объектов на площади 454,8 тысячи га, в том числе в Орловской области – 185 зон по восьми карантинным объектам на общей площади 224,6 тысячи га.

ИА «Орелград»