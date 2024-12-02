На Орловщине похоронили участника СВО

2.12.2024 | 15:35 Новости, СВО

Алексей Апальков был штурмовиком.

Рисунок Дениса Черникова. Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Похороны прошли в Ливенском районе в селе Кунач. Об этом сообщает издание «Уездный город Ливны».

Апальков являлся профессиональным военнослужащим. Он отдал армии 25 лет. Орловец имел звание прапорщика.

В этом году Алексей Апальков подписал контракт с Министерством обороны и отбыл в зону специальной военной операции. На этот момент мужчине было уже 62 года.

Известно, что его направили в штурмовую часть. Орловец погиб через три недели. Это произошло на территории Луганской Народной Республики.

ИА «Орелград»


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