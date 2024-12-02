Орловский рынок труда стабильный, но настораживающий

На 900 безработных приходится 15 тысяч вакансий.

«В настоящее время ситуация на рынке труда остается стабильной», – оценила глава департамента соцзащиты Ирина Гаврилина на заседании правительства региона 2 декабря.

В январе-октябре текущего года в органы службы занятости Орловской области в поиске подходящей работы обратилось 4,1 тысячи человек (в 2023 было более 6 тысяч за 10 месяцев). На 1 ноября зарегистрированных безработных зарегистрированных около 900 человек (на 1 ноября 2023 года было 1400 человек). Уровень фиксированной безработицы на рынке труда региона на сегодняшний день составляет 0,3% (был 0,4%).

«Но при этом мы отмечаем тенденцию значительного роста числа заявленных в органы службы занятости вакансий, – сообщила Ирина Гаврилина. – По состоянию на 1 ноября эта цифра составляет 15700 единиц. По-прежнему лидирующие позиции по потребности в работниках занимают предприятия обрабатывающих производств (3800 вакансий), учреждения здравоохранения и социальных услуг (1800 вакансий), организации сферы торговли (1300 вакансий), сельскохозяйственные предприятия (1100 вакансий), учреждения образования (более 800 вакансий)».

Несмотря на снижение численности безработных граждан, приоритетным направлением является трудоустройство каждого из них, подчеркнула Ирина Гаврилина. Важен индивидуальный подход с целью вовлечения людей в экономику региона, отметила глава департамента.

Одним из основных направлений снижения диспропорции рынка труда является профессиональное обучение и дополнительное образование. С начала 2024 года 466 безработных граждан получили эти услуги, в этом числе 12 инвалидов, три одиноких мамы, 15 многолетних родителей. В соответствии с потребностями рынка труда, профессиональное обучение безработных граждан проводится на базе 17 образовательных организаций по 62 профессиям и специальностям, которые пользуются спросом на региональном рынке труда: документационное обеспечение работы с персоналом, бухгалтер, специалист по информационным ресурсам, портной, водитель, частный охранник, маркетолог, программист, психолог, фотограф, графический дизайнер, аналитик данных, менеджер и многие другие.

ИА “Орелград”