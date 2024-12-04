Леонид Музалевский передал гуманитарный груз в госпиталь

Спикер Орловского облсовета и коллеги доставили посылку в ЛНР.

Груз формировался по запросу медиков. В него вошли как инструменты и оборудование, которые необходимы непосредственно для спасения жизней и здоровья, так и упрощающие быт стиральные машины, автономные умывальники с подогревом, химия.

«Благодарю представителей депутатского корпуса Орловского областного Совета за помощь в формировании груза. Эта работа будет продолжена. Только вместе победим!» – прокомментировал Леонид Музалевский.

ИА “Орелград”