Леонид Музалевский передал гуманитарный груз в госпиталь

4.12.2024 | 19:41 Новости, Общество, СВО

Спикер Орловского облсовета и коллеги доставили посылку в ЛНР.

Фото: Орловский областной Совет

Груз формировался по запросу медиков. В него вошли как инструменты и оборудование, которые необходимы непосредственно для спасения жизней и здоровья, так и упрощающие быт стиральные машины, автономные умывальники с подогревом, химия.

«Благодарю представителей депутатского корпуса Орловского областного Совета за помощь в формировании груза. Эта работа будет продолжена. Только вместе победим!» – прокомментировал Леонид Музалевский.

ИА “Орелград”

 


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