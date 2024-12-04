Задержан генеральный директор «МонолитСтроя»

Компания выполняла ряд госконтрактов в Орловской области.

На основании материалов прокурорских проверок и материалов оперативно-розыскной деятельности возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам нарушений при строительстве и ремонте объектов транспортной инфраструктуры в Орловской области.

«В совершении указанных преступлений подозревается генеральный директор подрядной организации – общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой», – сообщает надзорный орган.

Руководитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, подрядчик известен по ряду объектов. Так, он получил контракт на капремонт улицы Комсомольской в Орле, но не завершил работы. Обслуживание новой орловской дороги, построенной «МонолитСтроем» в Урицком районе, оценили в три раза дороже старой. На это обратила внимание областная Контрольно-счетная палата. Контракт «жизненного цикла» в итоге был расторгнут. Дорогу по улице Орловских партизан должны были сдать в конце 2023 года, однако верхний слой асфальта там появился недавно, но был забракован. Также компания получила контракт на ремонт дорог частного сектора в Орле – 656,488 млн рублей, с авансом – 50%. Там работы также идут с опозданием.

По данным kartoteka.ru, генеральным директором ООО «МонолитСтрой» с апреля 2023 года является Абдурахманов Ахмед Джалалудинович. (До этого год руководил Солодухин Владимир Васильевич) Учредитель – Абдурахманов Магомед Ахмедович. Малое предприятие зарегистрировано в Москве в 2010 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей.

ИА “Орелград”