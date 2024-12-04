Мобильные бригады ООКБ назначили даты последних выездов

Они пройдут в Орловском муниципальном округе и Кромском районе.

Данные поездки врачей Орловской областной консультативной поликлиники станут финальными в этом году. Такую информацию сообщили в Департаменте здравоохранения региона.

Завтра, 5-го декабря, кардиолог и невролог ООКБ примут пациентов в Кромском районе. 12-го декабря эти же специалисты «высадятся» в Плещеевской ЦРБ.

Всего за текущий год таким образом были обследованы около 800 пациентов в 20 муниципальных образованиях нашей области.

Практика выездных обследований внедряется на Орловщине с 2023-го. Как правило, в районы выезжают именно кардиологи и неврологи, однако иногда к ним присоединяются другие медицинские специалисты — офтальмологи и эндокринологи. Список пациентов формируется на месте заранее.

ИА «Орелград»