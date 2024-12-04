Мобильные бригады ООКБ назначили даты последних выездов

4.12.2024 | 15:35 Медицина, Новости

Они пройдут в Орловском муниципальном округе и Кромском районе.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Данные поездки врачей Орловской областной консультативной поликлиники станут финальными в этом году. Такую информацию сообщили в Департаменте здравоохранения региона.

Завтра, 5-го декабря, кардиолог и невролог ООКБ примут пациентов в Кромском районе. 12-го декабря эти же специалисты «высадятся» в Плещеевской ЦРБ.

Всего за текущий год таким образом были обследованы около 800 пациентов в 20 муниципальных образованиях нашей области.

Практика выездных обследований внедряется на Орловщине с 2023-го. Как правило, в районы выезжают именно кардиологи и неврологи, однако иногда к ним присоединяются другие медицинские специалисты — офтальмологи и эндокринологи. Список пациентов формируется на месте заранее.

ИА «Орелград»


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