Облсуд снова отказал Лежневу в жалобе на продление ареста

Советник губернатора останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.

Защита просила отменить арест как «незаконный и необоснованный», мотивируя это, в том числе, положительными характеристиками Лежнева. Также один из адвокатов (по фамилии Никофорова) заявила, что советника поддерживают «патриотическое движение» и некое «движение священнослужителей».

В свою очередь, адвокат по фамилии Симоненкова предлагала отправить Лежнева под домашний арест. Однако областной суд остался непреклонным, сообщает портал «Орловские новости».

Сам Лежнев тоже заявил, что не видит смысла в своём пребывании в СИЗО. Советник Клычкова выразил уверенность, что его вина не будет доказана — и даже в том, что следствие не сможет завершить работу по данным делам и направить хотя бы одно из них в суд.

«За всё время были допрошены человек 200. Ни одного показания, что я даже косвенно мог совершить преступления, нет. Если углубиться во все эти дела — они искусственные… Дела возбуждаются, а следственные действия не проводятся», – высказался он.

ИА «Орелград»