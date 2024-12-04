В Орле продают здания и землю за 11,5 миллиона

4.12.2024 | 14:35 Новости, Экономика

Имущественный комплекс находится на Комсомольской улице, 170.

По этому же адресу располагается Многопрофильный колледж Орловского государственного аграрного университета. Объекты находятся примерно между автовокзалом и главным зданием ОГУ имени Тургенева.

Комплекс включает в себя два здания – площадью 1,3 тысячи квадратных метров и 131,4 квадратного метра соответственно, а также земельный участок (0,2 гектара).

Стартовая цена – 11 миллионов 494 тысячи рублей.

Заявки принимаются до 3 февраля. Сами торги пройдут 7 февраля.

ИА “Орелград”


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