Приставы помогли орловцу возобновить общение с сыном

Мать ребёнка препятствовала этому.

Помощь сотрудников Федеральной службы судебных приставов понадобилась жителю Ливенского района. Об этом рассказали в пресс-службе орловского Управления ведомства.

После развода пары суд определил, что отец имеет право общаться с сыном каждую среду (с 17 до 20 часов), а также каждую субботу (целый день). Однако фактически мать ребёнка всячески препятствовала данным встречам.

Мужчине пришлось обратиться к приставам. После этого ФССП вручила орловчанке официальное требование. Также сотрудник службы пообщался с обоими родителями и объяснил им, что их конфликты негативно отражаются на ребёнке.

«Исполнительное производство окончено. Однако в случае проблем мужчина имеет право повторно обратиться за помощью», – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что орловчанку разлучили с гражданином Киргизии через суд.

ИА «Орелград»