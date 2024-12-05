На Орловщине отмечают День волонтёра

Празднику уже семь лет.

Национальный День добровольца (волонтёра) отмечается в России с 2017-го года. Сегодняшнюю дату выбрали в связи с тем, что на неё приходится и соответствующий международный праздник, учреждённый ООН. Его история ведётся от 1985-го года. А в 1984-м году, именно 5-го декабря, состоялась первая конференция Международного движения за мир и взаимопонимание, где «добровольческие» вопросы обсуждались на самом высоком и представительном уровне.

Конечно, в волонтёрском движении есть множество различных направлений. Однако сегодня в нашей стране одно из самых главных — это помощь специальной военной операции, а также в освобождении захваченных территорий Курской области. В связи с СВО разнообразная поддержка требуется и военнослужащим, и мирным жителям.

Подобную помощь оказывают самые разные организации и учреждения, а также отдельные граждане. Так, накануне региональный штаб «Общероссийского народного фронта» отправил в Курскую область 15 кубов досок и 300 килограммов гвоздей, а также 20 печей-буржуек. Помощь оказали совместно с предпринимателями и партнёрами из Глазуновского района.

О поддержке просили защитники Отечества из 137-го полка и 106-й десантной дивизии. Строительные материалы пойдут на блиндажи, а печи, сваренные волонтёрами, согреют военнослужащих в холодное время года.

Также свой сбор гуманитарной помощи для воинских частей и военных госпиталей ведут в орловском «Союзе солдатских матерей». Пока, в основном, требуются стройматериалы и техника, бельё, некоторые продукты. Орловцы могут сами приобрести что-то из списка и передать общественникам либо просто перевести деньги на такую закупку.

Также ценную помощь СВО оказали трое орловцев — экс-депутат облсовета Андрей Чижов, предприниматель Виктор Карташов и Владимир Загайнов. По запросу знакомого бойца они приобрели для армии ценных предметов на общую сумму около 300 тысяч рублей. Это новый мощный дизельный генератор, а также девять новых аккумуляторов для КАМАЗов.

«С приходом зимних холодов военные КАМАЗы стали глохнуть, так как аккумуляторы на них устарели. Также есть перебои с подачей электроэнергии для быта бойцов», – пояснил Чижов в соцсетях. Груз отправился в зону СВО сегодня.

ИА «Орелград»