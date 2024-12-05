В Орле заменят контейнеры для сбора вторсырья

Пока — только в Заводском районе.

Городские власти планируют заменить все контейнеры, вышедшие из строя. Работу проведут в ближайшее время. Об этом мэр Орла Юрий Парахин заявил на сегодняшнем заседании с главами муниципальных образований.

Известно, что в районе насчитывается 213 контейнерных площадок. Из них 153 относятся к многоквартирным домам, остальные 60 — к частному сектору.

Напомним, что контейнеры для раздельного сбора отходов (синего цвета) закупались в рамках национального проекта «Экология».

Всего по городу числится 2275 мест накопления ТКО. 631 из них – это контейнерные площадки (434 – многоквартирных домов, 197 – частного сектора).

Ранее стало известно, что в Орловской области появится новый мусороперевозчик.

ИА «Орелград»