Орловца оштрафовали за мясо из гаража

Продукция продавалась на ярмарках в Орле и по региону.

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения допустил ИП Овсянников А. А. Как установила проверка, проведённая прокуратурой и Россельхознадзором, мясо, которое оставалось нераспроданным, хранилось в обычном гараже в Орловском муниципальном округе.

Помещение не было обустроено должным образом — пол просто застелили картоном, отсутствовало оборудование для подвеса туш, стеллажи и поддоны для хранения продукции. Кроме того, поверхности внутри гаража нельзя было как следует мыть и дезфинфицировать, так как они не являлись гладкими.

В гараже имелась холодильная камера. Однако она не была оборудована средствами для записи температуры.

Также Россельхознадзор установил, что предприниматель получал продукцию не в дни работы ярмарок, а раньше. При этом «мясной гараж» не находился в официальном списке поднадзорных объектов ИП. Таким образом, по факту мясо, попадая к бизнесмену, хранилось не в местах проведения ярмарок, а по другим адресам, однако при этом нужные дополнительные разрешения (электронные ветеринарные сопроводительные документы) на него не оформлялись.

В итоге ИП привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Известно, что бизнесмен уже уплатил его.

ИА «Орелград»