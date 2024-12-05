В Орловской области появится новый мусороперевозчик

Он приступит к работе с 10 декабря.

Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований, которое провёл заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Новость сообщил Александр Муромский, гендиректор «УК «Зелёная роща»» (регионального оператора по обращению с ТКО).

Компания называется «Экострой». Она будет работать в Корсаковском и Новодеревеньковском районах. Впрочем, пока на её долю придётся только 1,5% соответствующего областного рынка.

«Перевозчик определён по результатам конкурсных процедур», – пояснил Муромский.

После начала работы «Экостроя» общее число орловских мусороперевозчиков возрастёт до шести. Также в области работают компании «Эко-Транс» (32% рынка), «Чистый город» (27%) и другие.

ИА «Орелград»