Орловцев обеспечат доступной периодикой

Установлены нормативы по продаже периодической печатной продукции.

Правительство региона внесло изменения в собственное постановление от 12 сентября 2023 года «Об утверждении значения коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Орловской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Орловской области площадью торговых объектов».

Новой редакцией документа утверждены нормативы минимальной обеспеченности населения Орловской области площадью либо количеством торговых объектов по продаже периодической печатной продукции. Так, в целом по Орловской области норматив составляет 324 торговых объекта на каждые 10 тысяч человек, по городу Орлу – 132 торговых объекта, по городу Ливны – 20 торговых объектов, по городу Мценску – 16 торговых объектов, по Орловскому муниципальному округу – 32 торговых объекта.

По районам нормативы утверждены следующие: Болховский – 7 торговых объектов, Верховский – 7, Глазуновский – 5, Дмитровский – 5, Должанский – 4, Залегощенский – 6, Знаменский – 2, Колпнянский – 6, Корсаковский – 2, Краснозоренский – 3, Кромской – 10, Ливенский – 12, Малоархангельский – 5, Мценский – 8, Новодеревеньковский – 5, Новосильский – 3, Покровский – 6, Свердловский – 6, Сосковский – 3, Троснянский – 4, Урицкий – 8, Хотынецкий – 4, Шаблыкинский – 3.

Отметим, что в предыдущей редакции документа нормативов минимальной обеспеченности объектами по продаже периодической печатной продукции не было, данный пункт введен дополнительно. Отметить стоит и то, что реальная обеспеченность населения Орловской области торговыми точками практически во всех муниципальных образованиях и в целом по региону заметно превышает нормативы. Характерно это для магазинов всех типов и предприятий общепита.

Например, обеспеченность населения города Орла количеством торговых объектов по состоянию на 1 января 2024 года превышала норматив, утвержденный постановлением правительства Орловской области, более чем в 1,8 раза. При этом число объектов по продаже продовольственных товаров превышало норматив минимальной обеспеченности населения почти в 1,9 раза, непродовольственных товаров – более чем 2,2 раза. Будущий год покажет, как обстоит дело с обеспеченностью населения торговцами периодикой.

ИА «Орелград»