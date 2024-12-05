На Орловщине федерального льготника оставили без лекарств

Приобретать их пришлось за свой счет.

Гражданское дело было рассмотрено Орловским районным судом. Иск подал житель Орловского муниципального округа, в качестве истца выступил департамент здравоохранения Орловской области. Гражданин просил суд принять решение о возмещении в его пользу затрат на приобретение лекарственных препаратов. Истец пояснил, что он является федеральным льготником, которому в соответствии с законодательством РФ положены лекарственные препараты, предоставляемые на бесплатной основе.

«Вместе с тем, своевременно необходимые лекарства он не получил, в связи с чем приобрел их за свой счет, посчитав, что вправе претендовать на возмещение ему понесенных затрат, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу, что право гражданина на своевременное получение лекарственных препаратов, являющихся для него жизненно необходимыми, было нарушено».

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд постановил взыскать с департамента здравоохранения за счет средств казны Орловской области стоимость фактически понесенных федеральным льготником расходов на приобретение лекарственных препаратов. Решение еще в силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок. Стоит сказать, что чиновники в подобных случаях нередко пользуются правом апелляции, что лишь увеличивает бюджетные расходы на судебные тяжбы с пациентами.

Ранее пресс-служба Орловского облсуда сообщала, что в первом полугодии 2024 года в Орловской области судами было рассмотрено 278 дел по искам о предоставлении мер государственной поддержки, в частности по бесплатному предоставлению лекарственных препаратов. Из них по 277 делам исковые требования были удовлетворены и только по одному иску в удовлетворении требований было отказано. Также в облсуде подчеркнули, что иски, связанные с бесплатным обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, как правило, в интересах граждан инициируются прокурорами.

ИА «Орелград»