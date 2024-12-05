В Орле иностранец обокрал своих соотечественников

Мужчина пытался покинуть пределы России.

В орловскую полицию обратились двое граждан одного из государств ближнего зарубежья. Иностранцы снимали квартиру в Орле. У них пропали деньги и ценные вещи. Один из них лишился 55 тысяч рублей, второй — 165 тысяч, золотой цепочки (за 40 тысяч) и часов (за 2 тысячи).

Полицейские выяснили, что один из знакомых потерпевших, их соотечественник, незадолго до этого занимал у них деньги, так как собирался возвращаться домой. Также оказалось, что после инцидента он не вышел на работу.

По просьбе полиции один из потерпевших отправил этому мужчине смс-сообщение — якобы, он точно знает, что соотечественник причастен к краже, и просит его вернуть похищенные деньги. Через некоторое время адресат действительно перечислил на банковскую карту одного из иностранцев 220 тысяч.

Однако это не спасло мужчину от возмездия. Его задержали уже в Москве — прямо в аэропорту Домодедово. К настоящему моменту подозреваемого доставили в Орёл. Он уже дал признательные показания. Также у него изъяли похищенные вещи.

Как оказалось, он проник в квартиру без проблем, так как ранее сам арендовал её — у иностранца имелся необходимый ключ. Когда жильцов не было дома, он зашёл внутрь, забрал деньги и ценности и уехал в Москву, чтобы покинуть Россию.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»