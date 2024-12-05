На Орловщину ввезли сомнительные рождественские деревья

Допущены нарушения карантинного законодательства.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Деревья (сосны) привезли из Брянской области. Это сделало частное лицо, гражданин России.

Анализ данных системы «Аргус-Фито», показал, что мужчина не погасил карантинный сертификат и не известил ведомство о доставке данных деревьев. Между тем, он был обязан сделать это в течении одного дня. Это и стало нарушением.

Гражданину объявили предостережение. Также Россельхознадзор предложил ему соблюсти законодательство и выполнить положенные требования.

Ранее стало известно, что орловского ИП наказали за мясо из гаража.

ИА «Орелград»