На Орловщину ввезли сомнительные рождественские деревья

5.12.2024 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Допущены нарушения карантинного законодательства.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Деревья (сосны) привезли из Брянской области. Это сделало частное лицо, гражданин России.

Анализ данных системы «Аргус-Фито», показал, что мужчина не погасил карантинный сертификат и не известил ведомство о доставке данных деревьев. Между тем, он был обязан сделать это в течении одного дня. Это и стало нарушением.

Гражданину объявили предостережение. Также Россельхознадзор предложил ему соблюсти законодательство и выполнить положенные требования.

Ранее стало известно, что орловского ИП наказали за мясо из гаража.

ИА «Орелград»


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