На Орловщину ввезли сомнительные рождественские деревья

Допущены нарушения карантинного законодательства.
Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Деревья (сосны) привезли из Брянской области. Это сделало частное лицо, гражданин России.
Анализ данных системы «Аргус-Фито», показал, что мужчина не погасил карантинный сертификат и не известил ведомство о доставке данных деревьев. Между тем, он был обязан сделать это в течении одного дня. Это и стало нарушением.
Гражданину объявили предостережение. Также Россельхознадзор предложил ему соблюсти законодательство и выполнить положенные требования.
Ранее стало известно, что орловского ИП наказали за мясо из гаража.
ИА «Орелград»