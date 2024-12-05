В Орле кинотеатр «Октябрь» выставили на продажу

5.12.2024 | 7:00 Важное, Новости, Общество

Объект оценили в 150 миллионов.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующее объявление размещено на «Авито». Его автор — частное лицо.

«Продажа от собственника без посредников», – указывается в объявлении.

Уточняется, что в собственности находятся и здание, и земля. За всё это просят 150 миллионов рублей.

Указанная площадь здания — 2100 квадратных метров.

Напомним, что этим объектом владеет ОАО «Юнмарт» – фирма, косвенно связанная с известным бизнесменом Сергеем Будаговым, генеральным директором ЗАО АПК «Орловская Нива». Кинопоказы не проводятся здесь с 2016-го года.

ИА «Орелград»


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