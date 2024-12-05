В Орле выставили на продажу ТЦ «Юнмарт»

Он находится на Ливенской, 68-А.

Объявление появилось на «Авито».

Торговый центр представляет собой масштабное одноэтажное здание. Указанная общая площадь — 12 тысяч 330,5 квадратного метра. Объект оценён в 499 миллионов рублей.

«Прeдлагаетcя к pеализации действующий бизнeс… Плoщадь можно иcпoльзoвать пoд торговоe представительство, логистический или дилерский центр, складской комплекс, производство», – говорится в объявлении.

На данный момент в здании находятся крупные магазины «Перекрёсток» и «ЭконоМаркет», а также ресторан «Ягер Хаус».

Отметим, что ТЦ принадлежит одноимённой компании «Юнмарт», косвенно связанной с Сергеем Будаговым, гендиректором «Орловской нивы». Ранее на продажу выставили здание кинотеатра «Октябрь», которое также принадлежит данной компании.

ИА «Орелград»