В Орле выбрали подрядчика для Поликлиники №1

6.12.2024 | 15:01 Медицина, Новости

Название компании пока не известно.

Фото: vk.com/depdor57

Аукцион проводил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Впрочем, поступила лишь одна заявка, которая и стала победителем.

Пока неизвестная компания взялась отработать проект за 1 миллиард 298 миллионов рублей, что соответствует начальной (максимальной) цене контракта. При этом аванс составит 49% суммы.

В соответствии с законодательством, название компании-победителя будет официально опубликовано после подписания контракта.

Напомним, речь идёт о масштабном проекте. На участке у железнодорожного вокзала (рядом с Московским и Старо-Московским шоссе и Паровозной улицей) построят шестиэтажное здание — филиал «первой» поликлиники Орла. Ожидается, что здесь будут принимать по 600 пациентов за смену.

Окончание работ по строительству и монтажу запланировано на 19 ноября 2026 года.

ИА «Орелград»


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