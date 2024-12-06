В Орле выбрали подрядчика для Поликлиники №1

Название компании пока не известно.

Аукцион проводил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Впрочем, поступила лишь одна заявка, которая и стала победителем.

Пока неизвестная компания взялась отработать проект за 1 миллиард 298 миллионов рублей, что соответствует начальной (максимальной) цене контракта. При этом аванс составит 49% суммы.

В соответствии с законодательством, название компании-победителя будет официально опубликовано после подписания контракта.

Напомним, речь идёт о масштабном проекте. На участке у железнодорожного вокзала (рядом с Московским и Старо-Московским шоссе и Паровозной улицей) построят шестиэтажное здание — филиал «первой» поликлиники Орла. Ожидается, что здесь будут принимать по 600 пациентов за смену.

Окончание работ по строительству и монтажу запланировано на 19 ноября 2026 года.

ИА «Орелград»