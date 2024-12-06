В Орле в НКМЦ имени Круглой испытали экзоскелет для детей

Высокотехнологичное устройство поможет тяжелобольным.

Испытания прошли успешно. Возможности устройства продемонстрировали врачам и больным, а также их родителям.

Экзоскелеты используются при реабилитации пациентов, например, с ДЦП или другими подобными тяжёлыми заболеваниями. Данное устройство предназначено для людей с ростом от 115 до 160 сантиметров.

Его суть – в обучении мозга определённой двигательной функции, сообщают «Вести-Орёл». Устройство «взяли на вооружение» в местном отделении медицинской реабилитации.

Также здесь уже применяется другое оборудование с биологической обратной связью, например, стабилоплатформы или тренажеры, где пациент может следить за результатом своей тренировки в игровой форме.

Реабилитация для детей из Орловской области проводится бесплатно.

Напомним, ранее в нашем регионе появился экзоскелет для взрослых пациентов.

ИА «Орелград»