Мэрия Орла срочно ищет кредит под 30 процентов

Сотни миллионов рублей потребовались для погашения дефицита бюджета.

Администрация города Орла ищет кредитную организацию, которая поможет ей погасить дефицит бюджета 2024 года. Победитель тендера получит право на предоставление кредитных ресурсов администрации города Орла в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 315 миллионов рублей на срок до 365 дней. Под возобновляемой кредитной линией понимается неоднократное предоставление исполнителем заказчику кредитов в пределах свободного остатка лимита выдачи в течение установленного срока. Свободный остаток лимита выдачи определяется путем уменьшения лимита задолженности на сумму ранее полученных кредитов.

При этом погашение, в том числе частичное, ранее полученных кредитов восстанавливает лимит задолженности. Как следует из конкурсной документации, кредит мэрии Орла также нужен на погашение муниципальных долговых обязательств. Цена контракта составляет 94,24 миллиона рублей, то есть такой будет уплата процентов по нему. Кредит планируется взять по ставке 30 процентов годовых. Для определения начальной максимальной цены контракта, судя по документации, использовался метод сопоставимых рыночных цен, то есть анализ рынка.

Сбор информации о существующих ценах осуществлялся путем письменных запросов, а также по телефону с последующим использованием электронной почты. Всего мэрия получила предложения от трех кредитных организаций. Их ставки варьировались от 27,85 до 33,85 процента годовых, а цена контракта, то есть проценты – от 87,727 миллиона рублей до 106,627 миллиона рублей. Путем простейших арифметических расчетов мэрия вычислила среднюю ставку и внесла в тендер именно её.

Напомним, вопросы о бюджете текущего года рассматривались на прошедшем заседании орловского горсовета. В частности, депутаты тогда приняли к сведению отчет об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2024 года. По доходам он утвержден в сумме 9,4 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 8,925 миллиарда рублей. Таким образом, 9 месяцев Орел завершил с профицитом городского бюджета в сумме 474,251 миллиона рублей. Но на той же сессии депутаты внесли поправки в бюджет текущего года.

Согласно им общий объем доходов планируется в сумме 14,551 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ – в сумме 11,005 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета города Орла составит 15,872 миллиарда рублей. Дефицит бюджета на 2024 год планируется в сумме 1,321 миллиарда рублей, или 37,3 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года установлен в сумме 3,088 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”