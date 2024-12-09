Командир орловских «катуковцев» подробно высказался по ситуации в Сирии

Денис Орлов воевал там около трёх лет.

Командир «Бригады Катукова» опубликовал в соцсетях подробный пост, посвящённый сирийскому кризису. Орлов знает об этой стране далеко не понаслышке. Он провёл там три года, участвовал в боевых действиях, получил контузию, а впоследствии — государственную награду. Кроме того, Орлов является аспирантом кафедры политологии.

«Мы свою задачу выполнили там в полном объёме… Самое главное, мы не пустили боевиков к нам домой в Россию. Жаль, что литров пролитой русской крови на этой древней земле не хватило политическому руководству САР, чтобы принести мир в эту благодатную страну», – высказался командир «катуковцев».

Орлов подробно разобрал причины такой ситуации. Основные из них — это ошибки во внутренней политике Асада, промышленный и энергетический кризис, различные сложности, связанные с местными силовыми и армейскими структурами, а также международная обстановка, которая сформировалась к настоящему моменту на Ближнем Востоке.

Также, по мнению Дениса Орлова, значительную роль сыграла не вполне грамотная внешняя политика теперь уже бывшего руководства Сирии по отношению к нашей стране.

«В 2018-м году Россия предлагала перевооружить сирийскую армию, изменить системный подход к боевой подготовке, создать систему СПН (войск специального назначения) и ПВО. Сразу возникает вопрос: «А на чьи деньги?» Страна ведь нищая. Мы предложили кредиты на хороших условиях. Денег нет. Хорошо, мы были готовы компенсировать эти кредиты за счёт льгот и минимальных пошлин для российских компаний в Сирии. Асад отказался», – напомнил командир «Бригады Катукова».

ИА «Орелград»