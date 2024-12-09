Орловцы передали десантникам тушёнку и джем

Также военнослужащим направили другую гуманитарную помощь.

Груз подготовили в Президентской академии в Орле. Его адресовали бойцам ВДВ, которые находятся в Курской области на приграничных территориях. Отправку очередной партии помощи приурочили ко Дню защитников Отечества, который отмечается сегодня.

Десантникам передали необходимые продукты и вещи. В том числе — целую тонную тушёнки и яблочного джема. «Эти продукты были приготовлены на собственном комбинате питания Президентской академии в Орле», – пояснили в пресс-службе вуза.

Заранее тушёнку и джем разлили в банки ёмкостью по 1 и 5 литров соответственно. Груз уже доставили на место.

Командир подразделения рассказал, что планирует оправить присланный джем на хлебобулочное производство, чтобы у бойцов появились соответствующая выпечка. Известно, что вуз оказывает помощь этому подразделению не в первый раз.

ИА «Орелград»