В Орловской области построили новый храм

9.12.2024 | 17:20 Важное, Новости, Общество

Он находится в Орловском муниципальном округе.

Фото: vk.com/orlmo

Церковь названа в честь нашего земляка – священноисповедника Георгия Коссова. Сегодня здесь прошла первая литургия. Её возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Строительство храма заняло всего около полугода — оно началось в июне. Церковь находится в Болховском микрорайоне, рядом с трассой, ведущей в Болхов. Именно в этом городе Коссов, позднее признанный православным святым, жил и служил долгие годы.

На литургии присутствовал глава Орловского муниципального округа Александр Черных, депутаты окружного совета, представители общественности и просто жители микрорайона.

Новость сообщили в администрации муниципального образования.

ИА «Орелград»


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