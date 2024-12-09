Орловская прокуратура выявила махинации с маткапиталом

Женщина не исполнила взятые на себя обязательства.

Нарушение выявила Мценская межрайонная прокуратура.

Его допустила жительница Московской области — владелица государственного сертификата на материнский капитал. За счёт данной соцвыплаты она погасила ипотеку, взятую на жильё во Мценске.

Однако спустя полгода после оформления права собственности гражданка продала жилое помещение. При этом она не исполнила важное обязательство — не оформила жильё в долевую собственность со своим несовершеннолетним ребёнком. Впоследствии женщина не приобретала другую недвижимость.

Таким образом, требования о распоряжении материнским капиталом оказались нарушены. Прокуратура потребовала взыскать с женщины сумму социальной выплаты — около 520 тысяч рублей. Долгопрудненский городской суд Московской области удовлетворил данное требование.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»