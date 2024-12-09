Орловца оштрафовали за сорняки на сельхозземлях

9.12.2024 | 15:05 Закон и порядок, Новости

С жителя Орловской области взыскали 31 тысячу рублей.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Выездная проверка прошла в октябре этого года в Сосковском районе в Лобынцевском сельском поселении. Ещё раньше Россельхознадзор выяснил, что два участка сельскохозяйственного назначения заросли травой, кустарниками и деревьями. Собственнику выдали предписание об устранении нарушений.

Однако гражданин не исполнил законные требования. В связи с этим сотрудники ведомства составили административный протокол и направили его в мировой суд.

В итоге на днях собственнику земельных участков выписали административный штраф в размере 31 тысячи рублей.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»


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