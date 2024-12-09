Орловца оштрафовали за сорняки на сельхозземлях

С жителя Орловской области взыскали 31 тысячу рублей.

Выездная проверка прошла в октябре этого года в Сосковском районе в Лобынцевском сельском поселении. Ещё раньше Россельхознадзор выяснил, что два участка сельскохозяйственного назначения заросли травой, кустарниками и деревьями. Собственнику выдали предписание об устранении нарушений.

Однако гражданин не исполнил законные требования. В связи с этим сотрудники ведомства составили административный протокол и направили его в мировой суд.

В итоге на днях собственнику земельных участков выписали административный штраф в размере 31 тысячи рублей.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»