В Орле издали книгу о бывшем главе епархии

10.12.2024 | 12:01 Новости, Общество

Антоний (Черемисов) возглавлял её с 2011 по 2019 год.

Фото: Президентская академия в Орле

Презентация прошла в библиотеке Президентской академии в Орле. Новое издание приурочено к 85-летнему юбилею священника.

Книгу «Жизнь и служение митрополита Антония (Черемисова)» представили нынешний глава епархии, митрополит Орловский и Болховский Тихон, директор академии Павел Меркулов, его заместитель, известный историк и краевед Виктор Ливцов и другие видные жители нашего региона.

Это второе издание книги. Первое вышло пять лет назад, к 80-летнему юбилею Антония. Новый вариант значительно дополнен различными биографическими материалами, в том числе, фотографиями.

Новость сообщили в пресс-службе Президентской академии в Орле.

ИА «Орелград»


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