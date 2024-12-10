В Орле издали книгу о бывшем главе епархии

Антоний (Черемисов) возглавлял её с 2011 по 2019 год.

Презентация прошла в библиотеке Президентской академии в Орле. Новое издание приурочено к 85-летнему юбилею священника.

Книгу «Жизнь и служение митрополита Антония (Черемисова)» представили нынешний глава епархии, митрополит Орловский и Болховский Тихон, директор академии Павел Меркулов, его заместитель, известный историк и краевед Виктор Ливцов и другие видные жители нашего региона.

Это второе издание книги. Первое вышло пять лет назад, к 80-летнему юбилею Антония. Новый вариант значительно дополнен различными биографическими материалами, в том числе, фотографиями.

Новость сообщили в пресс-службе Президентской академии в Орле.

ИА «Орелград»