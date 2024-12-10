В Орле кредит до миллиона рублей предлагали с нарушениями

Дело о спам-рекламе рассмотрело Орловское УФАС России.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении одного из индивидуальных предпринимателей. Как следует из материалов, ранее в ведомство поступило заявление физического лица. Гражданин заявил о «факте распространения рекламы посредством поступления телефонных звонков рекламного характера без предварительного согласия абонента на их получение».

Он рассказал, что в июне текущего года на его телефон поступил звонок с неизвестного номера. Расшифровка записи позволила определить, что звонил жителю Орла так называемый робот. Его речь звучала следующим образом: «Здравствуйте, мы не смогли до вас дозвониться. Вам одобрена эксклюзивная альфа-карта с кредитным лимитом до миллиона рублей и беспроцентным периодом целый год. Нажмите цифру 1, и вам придет уведомление для получения карты».

На этом разговор был окончен. В ходе рассмотрения заявления гражданина Орловское УФАС вычислило владельца номера, с которого поступил звонок. Им оказался ИП. Подозрения с мобильного оператора были сняты, поскольку ИП не предупреждал оператора о тексте и смысле звонка. В то же время антимонопольный орган установил, что сам звонок обладал квалифицирующими признаками рекламы. Одним из таковых является распространение определенной информации любым способом, в любой форме и любыми средствами.

В данном случае информация об «альфа-карте с кредитным лимитом до миллиона рублей и беспроцентным периодом целый год» распространялась по сетям электросвязи, а именно: посредством телефонного звонка рекламного характера, она была адресована неопределенному кругу лиц. Под рекламой, по закону, понимается определенная неперсонифицированная информация, направленная на продвижение определенного объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному списку.

«Информация «альфа-карта с кредитным лимитом до миллиона рублей и беспроцентным периодом целый год» являлась неперсонифицированной и была направлена на привлечение интереса потребителя к рекламируемому мероприятию, – к такому выводу пришли антимонопольщики. – Она направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке».

Нарушение, в частности, выразилось в том, что реклама распространялась без предварительного согласия абонента. Кроме того, согласно части 2 статьи 18 Закона «О рекламе» не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора или набора абонентского номера без участия человека, то есть автоматического дозванивания и автоматической рассылки. А в данном случае услугу предлагал робот.

Также в спорной рекламе отсутствовало наименование лица, оказывающего финансовые услуги, что не допускается законом. Были вскрыты и другие нарушения. Комиссия решила признать ИП рекламодателем, рекламораспространителем и рекламопроизводителем, нарушившим требования Закона «О рекламе». Ему выдано предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а материалы комиссии переданы уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»