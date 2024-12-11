В Орле открыли новую мемориальную доску

11.12.2024 | 14:20 Новости, Общество

Она будет напоминать о почётном железнодорожнике Николае Гундобине.

Фото: vk.com/mzd_rzd

Доску открыли на здании железнодорожного вокзала. Гундобин работал здесь заместителем начальника Орловского железнодорожного узла с 1932 по 1934 годы.

В церемонии участвовал заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Юрий Кобзарь, будущие работники отрасли, а также родственники Николая Гундобина — в том числе, его внук и правнук.

Открытие приурочено к юбилейной дате. 14 декабря исполняется 120 лет со дня рождения Гундобина. Он считается одним из организаторов советского железнодорожного транспорта. Пиком его карьеры был пост первого заместителя министра путей сообщения СССР.

Параллельно в Курске состоялось открытие доски на фасаде дома, где Николай Гундобин провёл начальную часть своей жизни.

Информацию сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

ИА «Орелград»


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