В Орле будут судить «подставное лицо»

11.12.2024 | 15:08 Закон и порядок, Новости

Орловца обвиняют в неправомерном обороте средств платежа.

Фото: vk.com/club56875931

Новость сообщили в областном Управлении Следственного комитета.

Дело расследовали в Северном районе Орла. Установлено, что ещё пять лет назад местный житель, формально являясь директором и единоличным участником общества с ограниченной ответственностью, фактически не осуществлял соответствующую деятельность.

Орловец сбыл знакомому электронные средства платежа и оплаты нескольких банковских организаций, принадлежавшие ООО. Данный гражданин использовал их для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам. Следствие квалифицировало это как нарушение 187-й статьи УК.

Мужчине вменили её первую часть. Максимальное наказание, предусмотренное ей — это до шести лет лишения свободы со штрафом до трёхсот тысяч рублей.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении», – отметили в ведомстве. Суд рассмотрит дело в ближайшее время.

ИА «Орелград»


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