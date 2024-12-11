В Орловской области резко похолодает

Температура может упасть до минус двенадцати градусов (в ночное время).

Также существенно усилится скорость ветра. В дневные часы она может достичь 18 метров в секунду. Об этом сообщили в Орловском гидрометцентре.

Перемену погоды связывают с поступлением холодного воздуха с северных территорий.

Конкретно в областном центре ближайшей ночью и завтрашним днём будет от трёх до пяти градусов мороза. Существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду.

В ночь на четверг синоптики обещают уже от 7 до 9 градусов со знаком минус. Днём 13-го числа будет немного теплее (от пяти до семи мороза). Будет идти небольшой снег. Ветер несущественно усилится.

В ночь на пятницу ударит уже от 10 до 12 градусов. Дневная температура останется прежней. Также ночью ветер сменится с северо-западного на юго-западный и слегка замедлит скорость. Однако значительных осадков синоптики тоже не ждут.

ИА «Орелград»