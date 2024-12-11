Орловец решил сменить белый халат на военную форму

Сотрудник Орловской областной клинической больницы отправляется на СВО.

Такое решение принял Юрий Овсянников. В ООКБ мужчина работает фельдшером-лаборантом патологоанатомического отделения.

Новость сообщили в официальных соцсетях учреждения.

«Этот шаг требует силы, мужества и героизма. Выражаем свою поддержку и понимание человеку, который идет на защиту нашей Родины. Мы гордимся и верим, что выполните свой долг с честью и достоинством», – написали коллеги Овсянникова.

Ранее стало известно, что контракт с Министерством обороны подписал депутат областного совета Андрей Фролов.

ИА «Орелград»