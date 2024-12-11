Орловец решил сменить белый халат на военную форму

11.12.2024 | 13:01 Новости, СВО

Сотрудник Орловской областной клинической больницы отправляется на СВО.

Фото: vk.com/public217226300

Такое решение принял Юрий Овсянников. В ООКБ мужчина работает фельдшером-лаборантом патологоанатомического отделения.

Новость сообщили в официальных соцсетях учреждения.

«Этот шаг требует силы, мужества и героизма. Выражаем свою поддержку и понимание человеку, который идет на защиту нашей Родины. Мы гордимся и верим, что выполните свой долг с честью и достоинством», – написали коллеги Овсянникова.

Ранее стало известно, что контракт с Министерством обороны подписал депутат областного совета Андрей Фролов.

ИА «Орелград»


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