Федеральные эксперты посетили «Орловское полесье»

12.12.2024 | 11:29 Новости, Общество

Об этом рассказал губернатор.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Андрей Клычков сделал такое заявление во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Речь идёт о политологах и экономистах, которые прибыли в Орёл 10-го декабря на оглашение инвестиционного послания губернатора. После мероприятия некоторые из них решили задержаться в нашем регионе. Гостей отвезли в «Орловское полесье».

«Был интересен со стороны взгляд на наши итоги, есть и критические замечания. Показали «Полесье» и наших зубров для того, чтобы наши федеральные коллеги знали и рекламировали нашу область», – пояснил Андрей Клычков.

В частности, губернатор отметил, что по мнению «федералов», в регионе происходит много хорошего, но об этом не всегда должным образом информируют широкую общественность.

ИА «Орелград»


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