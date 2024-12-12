Орловцы посетили выставку в честь 35-ти летия ЛДПР на ВДНХ

9 декабря Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий открыл выставку «ЛДПР: 35 лет с народом».

Грандиозное по своим масштабам мероприятие, посвящённое юбилею основания одной из главных партий России, проходит в 55-м павильоне ВДНХ в Москве. В рамках церемонии открытия лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и дочь основателя партии Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко торжественно перерезали синюю ленту и дали старт работе выставки.

«Уверен, Владимир Вольфович мог бы нами гордиться. Мы приглашаем всех посетить нашу выставку! Мы приглашаем всех присоединиться к нашей команде! У нас впереди много работы!» – заявил Слуцкий.

Выставка является крупнейшей в истории партии. Только открытие посетили тысячи человек со всей страны. Около 200 жителей Орловской области тоже приехали на ВДНХ, чтобы познакомиться с экспозицией и принять участие в интерактивной и деловой программах.

«Как только мы объявили о возможности посетить выставку, к нам обратились люди из всех районов Орловской области. Нам очень приятно, что даже в будние дни целые семьи отправились на это знаковое для нас мероприятие. Конечно, всем мы обеспечили бесплатный проезд. Получаем много положительных отзывов. Орловцы возвращаются с добрыми эмоциями», – отметил глава регионального отделения ЛДПР Владислав Числов.

Каждый день выставки посвящён определённой теме и имеет своё название.

ИА «Орелград»