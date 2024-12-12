Орловчанку осудили за шопинг с чужой картой

Добровольное возмещение ущерба помогло смягчить приговор.

Уголовное дело о краже денег с чужого банковского счета было рассмотрено Орловским районным судом. Как пояснили в пресс-службе суда, дело было заведено на местную жительницу, которая нашла чужую банковскую карту и решила этим воспользоваться в своих корыстных целях. Как следует из материалов уголовного дела, находку орловчанка совершила 17 июня 2024 года. В течение десяти дней она ходила с чужой банковской картой по магазинам и рассчитывалась за приобретение товаров именно ею.

За полторы недели шопинга женщина успела потратить почти 10 тысяч рублей, после чего была разоблачена. Еще на стадии предварительного расследования фигурантка возместила владелице карты причиненный материальный ущерб. Данное обстоятельство суд при вынесении приговора учел в качестве смягчающего наказание. Также было учтено активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной.

При назначении наказания учел суд и преклонный возраст «преступницы», и неважное состояние ее здоровья – женщина страдает хроническими заболеваниями. Подсудимая в судебном заседании полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. В региональном УМВД тем временем напомнили, что оплата покупок с помощью чужой банковской карты является тяжким преступлением против собственности.

Буквально на днях в Орле полицейские установили очередного такого подозреваемого. Преступление было раскрыто сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 по Заводскому району. Как пояснили в пресс-службе УМВД, за помощью обратилась местная жительница. В заявлении она указала, что с ее банковского счета пропало более 28 тысяч рублей. Гражданка призналась, что свою банковскую карту она потеряла.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Задержали подозреваемого по горячим следам, им оказался житель областного центра 1991 года рождения. Мужчина пояснил полицейским, что нашел карту случайно. Примечательно, что сам он ею не расплачивался, а отдавал ее своим знакомым. Он умудрялся уговорить их расплачиваться за свои покупки при помощи якобы принадлежащей ему банковской карты, после чего они «возвращали» ему потраченное наличными деньгами.

«Граждане соглашались и приобретали вещи, продукты, заправляли транспортные средства топливом, – пояснили в пресс-службе УМВД. – А в одном случае злоумышленник сам расплатился при помощи банковской карты потерпевшей. Впоследствии он выбросил чужое платежное средство. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие».

ИА «Орелград»