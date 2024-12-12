Перевозчикам в Орле пообещали «самые жесткие меры»

Накануне, 11 декабря, состоялась встреча с мэром и председателем горсовета.

Перевозчиков собрали в малом зале администрации Орла. Ситуация с общественным транспортом в городе крайне неудовлетворительная, подчеркнул Василий Новиков. На исправление перевозчикам дали неделю.

«Многочисленные жалобы горожан вынуждают нас принять самые жесткие меры. Перевозчики должны понимать, что может быть наложено вето на ранее принятое решение горсовета по повышению тарифа на проезд и мы, в случае не выполнения всех требований, это сделаем», – предупредил председатель горсовета перевозчиков и рассказал о решении в соцсетях.

Отметим, непорядок и в муниципальном предприятии. Его работу недавно обсуждали на комитете в облсовете. ТТП получило значительную финансовую поддержку из бюджетов разных уровней с 2022 года – 1 млрд 313 млн рублей. 21 автобус ЛИАЗ и 25 автобусов ПАЗ не соответствуют эксплуатационным требованиям. Аудиторы выявили, что из-за ненадлежащего руководства ТТП недополучило доходов на сумму 308 млн 220 тысяч рублей.

ИА “Орелград”