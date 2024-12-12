В Орле поневоле изменились маршруты троллейбусов

Причиной стала поломка кабеля.

Оборудование вышло из строя сегодня утром. Об этом сообщили в мэрии Орла. Сейчас проблему пытаются оперативно решить.

На данный момент троллейбусы передвигаются не совсем обычно. Так, маршрут №1 («Автовокзал — Санаторий «Лесной»») дублирует маршрут №5 («Железнодорожный вокзал — Наугорское шоссе»).

Троллейбус №4 курсирует от остановки «Железнодорожный вокзал» через «Больницу Семашко» до остановки «Улица Брестская». А «шестой» следует от «Улицы Максима Горького» до «Улицы Брестской».

ИА «Орелград»