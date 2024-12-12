В Орле поневоле изменились маршруты троллейбусов

12.12.2024 | 11:11 Новости, Транспорт

Причиной стала поломка кабеля.

Фото: ИА «Орелград»

Оборудование вышло из строя сегодня утром. Об этом сообщили в мэрии Орла. Сейчас проблему пытаются оперативно решить.

На данный момент троллейбусы передвигаются не совсем обычно. Так, маршрут №1 («Автовокзал — Санаторий «Лесной»») дублирует маршрут №5 («Железнодорожный вокзал — Наугорское шоссе»).

Троллейбус №4 курсирует от остановки «Железнодорожный вокзал» через «Больницу Семашко» до остановки «Улица Брестская». А «шестой» следует от «Улицы Максима Горького» до «Улицы Брестской».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования