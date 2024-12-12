В Орле на площади Ленина радикально запретили стоянку

12.12.2024 | 11:06 Новости, Транспорт

Запрет будет действовать до 3 марта будущего года.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Стоянка автомобилей запрещена на территории, которая находится между домом по улице Максима Горького, 28, и площадью Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Причина связана с проведением новогодней ярмарки, а также ещё одной ярмарки под названием «Зима угощает».

Напомним, новогоднее мероприятие стартует 25 декабря и завершится 14 января. Ярмарка пройдёт на площади и улице Ленина, а также на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха.

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ИА «Орелград»


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