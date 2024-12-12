В Орле на площади Ленина радикально запретили стоянку

Запрет будет действовать до 3 марта будущего года.

Стоянка автомобилей запрещена на территории, которая находится между домом по улице Максима Горького, 28, и площадью Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Причина связана с проведением новогодней ярмарки, а также ещё одной ярмарки под названием «Зима угощает».

Напомним, новогоднее мероприятие стартует 25 декабря и завершится 14 января. Ярмарка пройдёт на площади и улице Ленина, а также на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»