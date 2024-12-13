26-летнюю орловчанку подозревают в организации притона

Ей грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, «нехорошая квартира» находилась в Советском районе. Информация о ней поступила в орловское Управление по контролю за оборотом наркотиков.

Впрочем, притон просуществовал всего несколько недель. Как установила полиция, орловчанка предоставляла жилище наркозависимым гражданам. Там они употребляли вещества, запрещённые к свободному обороту. Хозяйка также получала от гостей наркотические средства.

На месте полиция изъяла средства для потребления наркотиков, а также некие вещества растительного происхождения. Сейчас их исследуют в лаборатории.

Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье УК (232), которая касается организации или содержания притонов. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»