О проверке музея доложили депутатам облсовета

КСП рассказала о выявленных нарушениях и работе над ошибками.

Как сообщает Контрольно-счетная палата, отчет о проверке эффективности использования бюджетных средств областным бюджетным учреждением культуры «Орловский музей изобразительных искусств» прозвучал на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Его представила заместитель начальника экспертно-аналитического отдела КСП Наталья Новикова. Она обратила внимание участников заседания на то, что в проверенном периоде учреждением было допущено неэффективное использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на сумму 1,323 миллиона рублей. Нарушение выразилось в дублировании расходов по охране здания музея.

«В ходе проверки установлены нарушения трудового законодательства и законодательства в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. Объектом контроля приняты меры по устранению выявленных нарушений», – уточнили в КСП. Проверка была плановой. Было установлено, что учреждением в 2023 году в исполнение показателя по государственной услуге «Создание экспозиций (выставок) музеев в стационарных условиях (бесплатно)» было включено 13 виртуальных выставок, размещенных на официальном сайте музея. При этом расходы на них, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, составили 77 тысяч рублей.

Нарушения в сфере оплаты труда составили 51 тысячу рублей. Были выявлены факт неправомерного начисления и оплаты отпускных на общую сумму 23,3 тысячи рублей. Также КСП сообщила, что учреждением не осуществлена регистрация права постоянного бессрочного пользования на земельный участок, используемый для размещения выставочного зала. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления в адрес руководителя БУК ОО «Орловский музей изобразительных искусств».

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты учреждением были приняты меры, в частности, произведен перерасчет заработной платы и удержание излишне начисленных сумм. Внесены изменения в положение об оплате труда работников учреждения, внутренний локальный акт приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства. С целью соблюдения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено обучение сотрудников учреждения – членов единой комиссии по осуществлению закупок.

«Обеспечено соблюдение должностными лицами учреждения требований по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, оформлению первичных документов в соответствии с нормами действующего законодательства», – добавили в КСП.

ИА «Орелград»