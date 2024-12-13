В Орле пройдёт парад Дедов Морозов и Снегурочек

Администрация города опубликовала план новогодних мероприятий.

Так, 21 декабря в 12 часов в Детском парке состоится торжественное открытие ёлки. С 23 по 27 декабря Дед Мороз навестит детей участников СВО, чтобы поздравить их с наступающим праздником и преподнести подарки.

25 декабря откроются новогодние ярмарки на площади и на улице Ленина. Как обычно, орловцам предложат не только разнообразную пищу, но и оригинальную сувенирную продукцию, а также варианты для развлечений.

В этот же день в 17 часов на площади Ленина откроется центральный ледовый каток «Серебряное зеркало». 27 декабря в 10 часов по Ленинскому (Александровскому) мосту, улице и площади Ленина пройдёт «Парад Дед Морозов и Снегурочек».

6 января в 14 часов в Городском парке состоится рождественский концерт.

Также одним из заметных событий будет благотворительная акция «Свет Рождественской звезды». В этом году она проводится в 18-й раз. Орловцы собирают средства для помощи десятилетнему Александру Соколову. Согласно плану, акция завершится 17-го января. Очевидно, в этот день и состоится традиционный финальный концерт (в Орловском городском центре культуры).

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ИА «Орелград»