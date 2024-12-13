На Орловщине на строительстве котельной похитили миллионы

13.12.2024 | 15:40 ЖКХ, Криминал, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Власти хотели сделать реконструкцию котельной, расположенной в Малоархангельске на улице Калинина, 13-А. Работы стоили бюджету 22,6 миллиона рублей. Исполнителя нашли не сразу. Однако в итоге за задание взялось орловское ООО «Мастерок».

Объект надо было сдать к 14 октября. Однако прокуратура установила, что подрядчик даже не приступал к строительству, выполнив только проектные и изыскательские работы. При этом часть средств, полученных как аванс, компания израсходовала на посторонние цели.

«Бюджету муниципального образования причинён ущерб в размере более 2,7 миллиона рублей», – констатировали в ведомстве.

На данный момент по данным фактам возбуждено уголовное дело. Его завели по статье «мошенничество».

ИА «Орелград»


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