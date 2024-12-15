С виновника ДТП под Орлом взыскали ущерб

Виновником дорожно-транспортного происшествия был признан работодатель водителя.

Гражданское дело о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, рассмотрел Орловский районный суд. Иск подал житель областной столицы, а в качестве ответчика выступила компания «Агротех». Как пояснили в пресс-службе суда, дорожно-транспортное происшествие произошло в Орле в августе 2023 года. В столкновении двух автомобилей серьезные повреждения получила машина истца. Он был признан потерпевшим, а виновником признали водителя, который ехал на служебном транспорте – машина принадлежала «Агротеху».

«Гражданская ответственность истца и ответчика была застрахована, – уточнили в пресс-службе Орловского районного суда. – Указанное дорожно-транспортное происшествие оформлено без участия сотрудников полиции. Истец обратился в страховую компанию с заявлением о страховой выплате, на основании которого ему было выплачено 100 000 рублей. Вместе с тем, приведенного страхового возмещения для осуществления восстановительного ремонта недостаточно».

Владелец пострадавшей машины сам организовал проведение независимой экспертизы, которая подсчитала стоимость восстановительного ремонта. Последняя действительно превышала сумму выплаченного страхового возмещения. Поэтому за остатком суммы компенсации автовладелец обратился в суд, попросив обязать ответчика также возместить ему расходы на проведение независимой экспертизы, составление доверенности и оплату государственной пошлины.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что виновник дорожно-транспортного происшествия состоял в трудовых отношениях с ответчиком и выполнял задание работодателя, – следует из информации суда. – Таким образом, ответственность за причинение в рассматриваемом случае вреда имуществу истца несет «Агротех», как законный владелец источника повышенной опасности и выступающий по отношению к виновнику дорожно-транспортного происшествия в роли работодателя. Учитывая отсутствие доказательств обратного, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Решение не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»