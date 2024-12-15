Ученикам Лавровской школы обеспечат безопасность

Право на безопасные условия обучения подтвердил Орловский районный суд.

Как сообщили в Орловском районном суде, восстановлены права несовершеннолетних на безопасные условия обучения в образовательных учреждениях. Такое решение было вынесено по итогам рассмотрения иска местного прокурора к администрации Орловского муниципального округа и руководству Лавровской средней общеобразовательной школы. Ранее прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего отношения в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

Было установлено, что в Лавровской школе оконные блоки в зданиях школы частично не оборудованы замками безопасности. По мнению надзорного органа, данный факт свидетельствует о не обеспечении безопасных условий обучения несовершеннолетних. В связи с этим прокурор просил суд обязать администрации школы и Орловского муниципального округа в течение двух лет со дня вступления решения в законную силу устранить выявленные нарушения.

Изучив материалы проверки и выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу о том, что исковые требования прокурора являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Ответчиков обязали привести оконные блоки школы в соответствие с требованиями ГОСТа. Они обязаны оборудовать оконные блоки устройствами для обеспечения безопасности детей, позволяющими ограничить возможность распашного открывания створок. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. После его вступления в законную силу у чиновников и директора школы будет два года, как и просила прокуратура, на то, чтобы привести окна в соответствие с требованиями государственного стандарта.

ИА «Орелград»