На Орловщине изменился состав группы по делам казачества

18.12.2024 | 11:30 Закон и порядок, Новости

В него ввели Ирину Патронову и Эдуарда Голованева.

Ирина Патронова. Фото: Портал Орловской области

Такой указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Патронова, заместитель губернатора в правительстве области по внутренней политике, не просто вошла в группу, а возглавила её. Она заменила предыдущего главу, Александра Шалимова.

Также в состав рабочей группы введён главный федеральный инспектор нашего региона Эдуард Голованев (вместо Алексея Королёва, ранее временно исполнявшего аналогичные обязанности в Орловской области).

Рабочая группа по делам казачества появилась в правительстве Орловской области ещё в 2009 году. Её задача – организовать взаимодействие органов власти и соответствующих общественных объединений.

Напомним, что в России существует стратегия государственной политики в отношении казачества, разработанная на период с 2021-го по 2030-й годы.

ИА «Орелград»


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