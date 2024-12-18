На Орловщине изменился состав группы по делам казачества

В него ввели Ирину Патронову и Эдуарда Голованева.
Такой указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Патронова, заместитель губернатора в правительстве области по внутренней политике, не просто вошла в группу, а возглавила её. Она заменила предыдущего главу, Александра Шалимова.
Также в состав рабочей группы введён главный федеральный инспектор нашего региона Эдуард Голованев (вместо Алексея Королёва, ранее временно исполнявшего аналогичные обязанности в Орловской области).
Рабочая группа по делам казачества появилась в правительстве Орловской области ещё в 2009 году. Её задача – организовать взаимодействие органов власти и соответствующих общественных объединений.
Напомним, что в России существует стратегия государственной политики в отношении казачества, разработанная на период с 2021-го по 2030-й годы.
ИА «Орелград»