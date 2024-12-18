ТОП влияния: Вячеслав Миронов (42)

18.12.2024 | 11:20 Новости, ТОП-50

Все еще исполняющий обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области – главного архитектора.

Фото Орловского областного Совета депутатов

Две должности объединили в апреле 2018 года. Вячеслав Миронов возглавил образованную структуру. До этого он исполнял обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области (с марта 2017).

В 2016 году в публикациях на сайте региона Вячеслав Миронов фигурирует как заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.  В 2014 году – начальник отдела архитектуры и государственного регулирования градостроительной деятельности управления строительства и дорожной инфраструктуры департамента строительства. В аналогичной должности упоминается в СМИ в 2011 году.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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