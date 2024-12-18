На Орловщине неправильно устанавливали цены на лекарства

18.12.2024 | 12:40 Медицина, Новости

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Заместитель прокурора региона Сергей Панкратов провёл специальное межведомственное совещание, посвящённое теме жизненно необходимых лекарств. В нём участвовали представители всех ведомств и организаций, имеющих тесное отношение к данному вопросу.

Помимо всего прочего, Панкратов рассказал, что прокуратура объявила 9 предостережений в связи с выявленными нарушениями ценообразования на лекарства. Их адресовали руководителям оптовых организаций-поставщиков и главам аптечных сетей.

Также зампрокурора подчеркнул, что, в связи с сезонным ростом ОРВИ, в зоне повышенного внимания должны оставаться цены на лекарства от таких заболеваний, а также наличие нужного ассортимента необходимых препаратов.

В ведомстве отметили, что вопросы, связанные с лекарственными препаратами, остаются на постоянном контроле прокуратуры Орловской области.

Ранее стало известно, что за здоровьем орловских волонтеров будут следить.

ИА «Орелград»


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